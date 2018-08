André Silva dice arrivederci al Milan

Due gol in ventiquattro apparizioni in campionato, entrambi nelle battute conclusive della stagione. Questo il bottino con cui André Silva si è congedato dal Milan. Almeno temporaneamente. Il club rossonero ha infatti ufficializzato la cessione del centravanti portoghese al Siviglia, con la formula del prestito con diritto di riscatto.

“Il Club ringrazia il giocatore per la professionalità sempre dimostrata e gli augura le migliori soddisfazioni sportive” recita il comunicato del Milan, nel quale non sono stati resi noti i contorni economici dell’affare. Silva, autore di 8 centri in Europa League, era arrivato al Milan dal Porto nel giugno 2017 per poco meno di 40 milioni.

SPORTAL.IT | 11-08-2018 21:25