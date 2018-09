André Silva fa nero il Real Madrid

Notte storica per la Liga, che vede cadere in contemporanea Barcellona e Real Madrid. Nella sesta giornata, giocata in infrasettimanale, i blaugrana hanno perso 2-1 contro il Leganes, esaltato dalle reti in un minuto tra il 52' e il 53' di El Zhar e Arnaiz dopo la marcatura di Coutinho in avvio.

Fragoroso il crollo del Real, sconfitto 3-0 sul campo del Siviglia: doppietta dell’ex milanista André Silva, a segno anche Ben Yedder. Le due squadre restano al comando della classifica a quota 13, l’Atletico Madrid si avvicina a -2 grazie al 3-0 all’Huesca.



