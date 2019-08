André Silva inquieta il Milan

André Silva non si sente affatto un esubero del Milan. Su Twitter l'attaccante portoghese ha mandato un messaggio al club rossonero che sta cercando in tutti i modi di venderlo: "Insistere, resistere, conquistare".

Il Diavolo lo acquistò due estati fa per 38 milioni di euro, e ora non riesce a piazzarlo: saltato l'accordo con il Monaco a luglio, si pensa a un nuovo prestito, ancora nella Liga. Secondo le indiscrezioni i rossoneri potrebbero offrirlo a Siviglia o Valencia. Ma non è escluso un ritorno in Portogallo, allo Sporting.

SPORTAL.IT | 23-08-2019 09:03