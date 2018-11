André Silva non si ferma, Siviglia in testa

Mentre i suoi ex compagni del Milan andavano solo a un passo dal colpaccio in casa della Lazio, André Silva si è regalato un’altra notte da protagonista assoluto nella Liga.

L’attaccante del Siviglia, in prestito in Andalusia dai rossoneri, ma destinato ad essere riscattato dal club spagnolo, ha infatti siglato l’unico gol della partita vinta 1-0 sul Valladolid, che ha permesso alla squadra allenata da Machin di riportarsi in testa alla classifica, complice il pareggio di sabato tra Atletico Madrid e Barcellona.

Ottavo centro in campionato per Silva, appena uno in meno di Messi e Suarez.

Classifica cortissima ai piani alti: Siviglia a 26, Barcellona a 25, Atletico a 24. Il Real Madrid, reduce dal crollo contro l'Eibar, quinto ko del campionato, è sesto a sei punti dall’inattesa capolista.

SPORTAL.IT | 25-11-2018 20:40