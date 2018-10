André Silva pensa solo al Siviglia

Da quando è sbarcato al Siviglia, André Silva, oggetto misterioso al Milan, è letteralmente esploso, segnando con una regolarità impressionante. La punta, sotto contratto con i rossoneri, ha dichiarato di sentirsi bene al Siviglia.

"Sono un giocatore del Milan ma sono felice di giocare al Siviglia. Se voglio tornare in rossonero? Non so. Il futuro nessuno lo conosce, nemmeno io. Vediamo", le sue parole a SportMediaset. Un suo ritorno pare improbabile, anche visto l'acquisto del giovane Paquetà.

SPORTAL.IT | 12-10-2018 08:10