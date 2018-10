André Silva punge il Milan

André Silva, rinato al Siviglia, torna a parlare della sua esperienza negativa al Milan: "Non mi aspettavo sette gol e queste vittorie. Sono sempre stato ottimista ma non immaginavo questo. Il calcio è il calcio e non c'è mai niente di uguale, non ho risposte per quello che è successo l'anno scorso ma quest'anno mi sento bene e ho voglia di fare altri gol e conquistare altre vittorie".

La maggiore fiducia nei suoi confronti ha fatto la differenza: "Quando sono venuto al Siviglia sapevo che c'erano persone a cui piacevo molto e che credevano in me. C'era anche chi pensava che non sarei stato utile ma fa parte del gioco. La cosa più importante per un giocatore è quello che gli passa per la testa, quando c'è fiducia puoi fare tutto".

SPORTAL.IT | 03-10-2018 13:40