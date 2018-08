André Silva rinnega tutto

Quei 40 milioni che su di lui aveva investito il Milan un anno fa non sono ancora sfumati, perché i rossoneri lo hanno ceduto solo in prestito, ma André Silva ha in mente solo il Siviglia alla vigilia dell’inizio della nuova avventura.

La Serie A lo ha respinto (appena due reti), in Andalusia però il centravanti portoghese potrebbe trovare un calcio più adatto alle proprie caratteristiche: "Tutto è successo molto velocemente, sono estremamente felice. La prima impressione che ho avuto è che qui tutto è magnifico, penso che il campionato spagnolo sia positivo per me viste le mie caratteristiche” ha detto Silva durante la presentazione.

L’ex Porto avrà anche la possibilità di giocare in Europa League, manifestazione che lo ha visto andare in gol otto volte nella scorsa annata in rossonero.

SPORTAL.IT | 14-08-2018 22:40