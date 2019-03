Andrea Agnelli nel mirino della curva

Massimiliano Allegri e la Juventus si giocano gran parte della stagione nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l’Atletico Madrid dopo la sconfitta fuori casa per 2-0, visto che per lo scudetto manca solo l’aritmetica.

L’Allianz Stadium sarà tutto esaurito, ma la curva bianconera, che nell’ultima gara di campionato è stata contestata dal resto dello stadio, sta continuando la propria ‘guerra’ personale contro il presidente Andrea Agnelli.

Come riporta Sportmediaset, nella mattina di martedì i membri della curva hanno esposto altri striscioni fuori dalla stadio bianconero che recitavano “Senza la nostra voce, il silenzio è atroce”, “Chiedi i Daspo alla polizia e alzi i prezzi per mandarci via” e “Nessuna Coppa dei Campioni vale quanto il rispetto dei tuoi tifosi”.

Nel match contro gli uomini di Simeone lo stadio sarà pieno e i ‘Drughi’, il nucleo della tifoseria più calda, hanno annunciato una tregua e torneranno a cantare per incitare la loro squadra per centrare la rimonta che significherebbe quarti di finale.

Nonostante ciò, il clima di tensione fra la curva e il presidente Agnelli non accenna a diminuire e anzi in caso di eliminazione dalla Champions potrebbe deflagrare ulteriormente con delle contestazioni dentro l’Allianz come successo nelle ultime gara di campionato dove il silenzio del tifo è stato molto evidente.

La questione era stata sottolineata dalle dichiarazioni di Allegri che dopo la gara contro il Frosinone ha dichiarato: “La partita contro i ciociari sembrava di giocarla a porte chiuse”.

Negli scorsi giorni Cristiano Ronaldo aveva invitato tutti i tifosi a riempire lo stadio per centrare la rimonta contro i colchoneros. Missione compiuta, il tifo ci sarà e sarà al massimo, ma la situazione tifo organizzato continua a tenere banco dalle parti della Continassa.

