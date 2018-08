Andrea Belotti spiega la svolta

Un gol di Andrea Belotti, il primo stagionale, apre la rimonta del Torino sul campo dell’Inter. Il 2-2 finale soddisfa i granata, ma il capitano punta il dito sul primo tempo da dimenticare:

"Nel primo tempo sembravamo una squadra disunita – ha detto il capitano del Toro a 'Sky Sport' – abbiamo avuto un po’ di timore e si sa che squadra è l’Inter. Nello spogliatoio il mister ha fatto gli accorgimenti, ci ha detto di essere più aggressivi e di salire con il baricentro della squadra. Penso che nel secondo tempo si sia visto e abbiamo trovato il pareggio. La vittoria mancata? Qualche occasione l’abbiamo anche avuta per vincere la partita, però siamo sempre a San Siro contro una squadra come l’Inter, quindi portiamo via questo pareggio, sapendo che possiamo fare bene. Tutte le squadre che ci verranno ad affrontare, sapranno che il Toro è quello che si è visto nel secondo tempo. L’Europa? Conosciamo le nostre qualità, ma pensiamo partita dopo partita”.

San Siro, per il Gallo, vuol dire però anche il brutto ricordo del playoff Italia-Svezia di novembre: “Questo stadio mi porta fortuna, tranne che con la Nazionale. L’importante è però che la squadra porti a casa qualche punto, sia che io segni o meno" ha concluso amaro il numero nove del Torino.

SPORTAL.IT | 27-08-2018 00:05