Andrea Caracciolo giocherà in serie C

La Feralpisalò ha annunciato di avere raggiunto un accordo con Andrea Caracciolo.

L’attaccante ha firmato un contratto biennale, che lo vedrà legato alla società del Bresciano fino al 30 giugno 2020.

"Andrea Caracciolo – sottolinea il Presidente Giuseppe Pasini – fino a qualche giorno fa era un sogno. Noi abbiamo voluto coltivare questo sogno. Devo ringraziare Andrea per aver scelto noi e il nostro progetto sportivo. Non era facile dire di no alla Serie B. Non credo che abbia preferito solo rimanere vicino a casa ma credo che ci abbia scelto per quello che la Feralpisalò rappresenta anche per tutto il territorio bresciano. Lui è un grande calciatore, un simbolo dello sport bresciano, nonché una persona di grandi valori umani. È perfettamente in linea con lo stile che rappresenta la Feralpisalò. A lui va il più caloroso benvenuto. Un ringraziamento particolare va al nostro Direttore Sportivo Gianluca Andrissi che è riuscito a intraprendere e portare a compimento questa lunga e inaspettata trattativa che ci permette di accogliere Andrea tra le fila della nostra squadra".

SPORTAL.IT | 12-07-2018 14:50