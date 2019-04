Andrea Diana avverte la Virtus Bologna

"Il nostro campionato non è ancora finito, faremo di tutto per onorarlo al meglio". Queste le parole con cui Andrea Diana, coach della Germani Basket Brescia, presenta l’anticipo della 29esima giornata tra la Leonessa e la Virtus Segafredo Bologna, in programma al PalaLeonessa di Brescia mercoledì 24 aprile alle ore 20.30.

"La Virtus Bologna ha uno dei roster più attrezzati del nostro campionato – afferma il coach della Leonessa -. Ha 13 giocatori, di cui 8 stranieri, e questo fa sì che in ogni partita coach Djordjevic debba tenerne fuori almeno due. Solitamente le V nere partono con Taylor da playmaker, Punter da guardia e Martin da ala piccola. Nel reparto lunghi M’Baye agisce da ala grande, mentre uno tra Moreira o Kravic occupa il ruolo di centro. In panchina Chalmers, Pajola o Cappelletti danno il cambio al playmaker, Cournooh alla guardia, mentre Aradori può cambiare sia la guardia che l’ala piccola e Baldi Rossi può giocare sia da 4 che da 5".

"Con così tanti giocatori nel roster, la Virtus ha dimostrato di saper cambiare pelle nel corso delle partite – prosegue l’allenatore livornese -, provando quintetti dinamici che rendono la squadra ancora più imprevedibile. In attacco Bologna riesce a essere molto pericolosa in campo aperto, soprattutto quando provoca palle perse attraverso la propria difesa molto aggressiva e le trasforma in chiare occasioni di contropiede. Dovremo fare molta attenzione a Taylor, il giocatore che nella gara d’andata ci mise più in difficoltà, al talento di Punter, Aradori e M’Baye e alla concretezza dei due lunghi, Kravic e Moreira".

"Noi arriviamo dalla meravigliosa vittoria contro Milano, che ha confermato i progressi fatti dalla squadra nel girone di ritorno – conclude Diana -. A causa del grande dispendio di energie di sabato scorso, dobbiamo cercare di recuperare al meglio, per entrare in campo e lottare su ogni pallone. Il nostro campionato non è ancora finito e faremo di tutto per onorarlo al meglio".

SPORTAL.IT | 23-04-2019 15:11