Andrea Diana può trovare casa in Brianza

Non solo nel calcio molte panchine potrebbero cambiare occupante: e se la serie A lì è conclusa, per quelli della palla a spicchi è in pieno playoff. E tra le escluse dalla volata finale c'è anche la Pallacanestro Cantù.

Dalla Brianza potrebbe partire Nicola Brienza, su cui è viva l'attenzione da parte dell'Aquila Trento. Al posto del successore di Pashutin, che ha portato i biancoblù a un passo dalla post-season, potrebbe arrivare Andrea Diana, che ha chiuso la sua non breve esperienza a Brescia.

SPORTAL.IT | 29-05-2019 15:56