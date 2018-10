Andrea Dovizioso: 'Ducati non male a Buriram'

Andrea Dovizioso è fiducioso in vista della tre giorni della MotoGp in Thailandia: "La pista di Buriram è molto particolare e non ci abbiamo mai corso per cui sarà una situazione nuova per tutti. Nei test di febbraio qui in Thailandia non eravamo messi male, anzi, ma adesso credo che siamo molto più competitivi di quanto non fossimo all'inizio della stagione".

Il centauro della Ducati sarà affiancato da Jorge Lorenzo: lo spagnolo, nonostante il piede destro ancora gonfio e dolorante per l'incidente occorso a ad Aragon, proverà lo stesso a correre.

SPORTAL.IT | 03-10-2018 16:20