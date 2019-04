Andrea Dovizioso lancia l'allarme

Inizio sottotono per le Ducati nel weekend del Gp delle Americhe ad Austin. Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci sono lontanissimi dai primi posti dopo le libere: undicesimo il forlivese, tredicesimo il ternano.

I due compagni di squadra concordano nel criticare la pista del circuito texano, troppo piena di buche.

Questo il commento di Dovizioso: "La pista è peggio del 2018, così è molto complicato guidare: non so che lavori siano stati fatti, ma ci si deve adattare, però solo a centro curva ci sono dei benefici, mentre le buche sono aumentate. Al momento Marquez va forte e anche le Yamaha vanno bene, mentre noi siamo in difficoltà".



SPORTAL.IT | 12-04-2019 23:48