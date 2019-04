Andrea Dovizioso marca le differenze

Una vittoria, in Qatar, un terzo e un quarto posto sono bastati ad Andrea Dovizioso per primeggiare in classifica dopo i primi tre Gp di una stagione della MotoGp che si annuncia molto equilibrata, come dimostrato dai tre vincitori diversi nelle prime gare.

In vista della prima corsa europea del calendario, a Jerez de la Frontera, il pilota della Ducati comunque non si illude: “Le storie sono tutte da scrivere, e i fattori da gestire moltissimi. È presto per fare qualsiasi pronostico" le parole di Dovizioso durante l'inaugurazione di Ducati Roma Gregorio VII, il secondo store della casa di Borgo Panigale nella Capitale.

"Anche l'anno scorso siamo arrivati in Spagna primi in classifica, con una situazione del tutto simile, ma quest'anno siamo riusciti a portare a casa più punti e soprattutto ho un feeling migliore con la moto – ha aggiunto Dovizioso – Un fattore che fa la differenza. A Jerez mi aspetto tanti piloti veloci, in lotta per la vittoria. Siamo in quattro in vetta alla classifica, tutti molto vicini. E' come se partissimo da zero".

SPORTAL.IT | 18-04-2019 20:41