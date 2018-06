Andrea Dovizioso ne ha per tutti

Il centauro della Ducati Andrea Dovizioso, in un'intervista rilasciata a Sky, ha parlato del rapporto personale con alcuni colleghi, non risparmiando alcune frecciate a Jorge Lorenzo, Andrea Iannone e anche Valentino Rossi.

Sull'attuale compagno di squadra: "Io do tanta importanza al rispetto e a come ci si comporta, ci sono persone che credono di fare la cosa giusta ma non la stanno facendo. A Valencia, Lorenzo si è comportato in buona fede fino a un certo punto anche se lui è convinto di essere nel giusto. Forse credeva che mi stesse aiutando…".

Con l'ex compagno, Iannone, è ancora più duro: "Ci sono tante persone che fanno cose di nascosto per ottenere certi risultati, io non sono stato educato così. Per me è dura, ed è stata dura avere a che fare con questo tipo di persone ed è brutto. Ci vuole rispetto e, soprattutto, una cosa che ho capito, è che bisogna concentrarsi su se stessi, non al male degli altri. Quando pensi solo a te stesso, non fai male agli altri e questo è rispetto, secondo me è la base e quando hai a che fare con gente che non ragiona così, si fa veramente fatica. Non è piacevole".

Sul suo rapporto con Valentino Rossi: "Se ci conoscessimo forse diventeremmo amici, ma ci sono delle ragioni per cui Rossi debba vivere in un certo modo: è diventato troppo importante, è chiuso in una cerchia in cui si fa fatica ad entrare oppure ti devi comportare in un certo modo per entrarci, che non è il mio modo. Per la passione che ha per i motori, posso dire che siamo molto simili".

SPORTAL.IT | 01-06-2018 13:35