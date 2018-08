Andrea Dovizioso non crede ai suoi occhi

Test molto positivi a Misano per la Ducati. Lorenzo è stato il migliore, Dovizioso lo ha seguito a ruota confermando la crescita del bolide di Borgo Panigale: "Ho girato tanto perché volevo fare delle comparazioni e oggi c’erano delle comparazioni ottime – ha spiegato Dovi -, mi viene da dire fin troppo buone. I tempi sono stati particolarmente veloci, ma non bisogna dare troppa importanza. Fortunatamente ci sono stati anche alcuni dei nostri avversari in questi test e quindi abbiamo potuto avere un confronto vero, anche se non c’era Marc".

"Siamo stati veloci, non avevamo nulla di nuovo da provare ma è stata una bella sorpresa entrare in pista e avere sensazioni migliori che mai provato su questa pista. Abbiamo potuto lavorare su certi piccoli dettagli e questo mi rende molto contento. È un ulteriore conferma del miglioramento della nostra moto e vado a Silverstone molto carico".

Gode anche Lorenzo: "Ogni volta mi trovo meglio sulla moto, ho più esperienza e posso portarla più vicino al limite. Penso che nessun pilota su Ducati abbia mai fatto 1’31”9 su questa pista, è molto interessante e credo che abbiamo trovato una base molto buona per il GP".

SPORTAL.IT | 20-08-2018 11:45