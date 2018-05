Andrea Dovizioso non ha perso le speranze di vincere il Mondiale di MotoGp.

Gli zero punti nelle ultime due gare di Jerez e Le Mans non hanno tolto fiducia del ducatista: “C’è voluto un po’ di tempo per metabolizzare quanto accaduto nell’ultima gara – le parole del centauro a Sky Sport -. Ma il fatto che è eravamo particolarmente veloci in pista mi ha aiutato: adesso sono carico per il Mugello dove lo scorso anno abbiamo fatto benissimo.

“Se si sono incrinate le speranze di arrivare al titolo? Incrinare è una parola troppo forte – ha proseguito Dovizioso -. Da qui alla fine dovremo vincere il più possibile e poi vedremo”.

