Andrea Dovizioso non ha rimpianti

ll Mondiale 2019 della MotoGp non ha avuto storia. Marc Marquez ha dominato aggiudicandosi il titolo con largo anticipo dopo aver vinto nove dei primi 15 Gp disputati.

Una superiorità schiacciante, come ha dovuto ammettere Andrea Dovizioso, cui non è riuscito di tenere testa almeno in parte allo spagnolo come avvenuto nel 2018: dobbiamo ammettere la sua forza, vince da tanti anni ma continua sempre a migliorare, continua a fare la differenza e dobbiamo solamente fargli i complimenti" ha detto 'Dovi' dal palco del teatro Santa Chiara a Trento durante il Festival dello Sport.

Resta però l'orgoglio di guidare una Ducati sempre competitiva: "Marc non mi toglie il sonno la notte – ha aggiunto Dovizioso – Purtroppo la gente, soprattutto nello sport, ha la memoria corta. Quattro o cinque anni fa prendevamo tantissimi secondi di distacco, adesso invece stiamo vivendo due anni esagerati nei quali ce la siamo giocata con Marquez".

SPORTAL.IT | 11-10-2019 10:33