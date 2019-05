Andrea Dovizioso non si fa illusioni

Il secondo posto al termine della prima giornata di libere a Jerez non illude Andrea Dovizioso.

Il leader del Mondiale ha tracciato un bilancio del day 1 sul circuito spagnolo: “E’ stata una giornata positiva, non tanto per il tempo sul giro, ma soprattutto per il passo che siamo riusciti a tenere con le gomme usate. Il nostro obiettivo era riuscire a migliorare il feeling con un setup diverso e ci siamo riusciti avvicinandoci a Marquez”.

Secondo il pilota della Ducati sarà un sabato di dura lotta: “Nel pomeriggio siamo migliorati, anche se la classifica finale non rispecchia la verità sia nei distacchi che nelle posizioni. Bisogna continuare a lavorare per rimanere nei dieci, cosa non facile perché saremo tutti vicini. Perdiamo sempre nel curvone, ma dipende anche da quanto vento ci sarà. Ci sarà da interpretare anche il nuovo asfalto, visto che da qui a domenica potrebbe cambiare molto".

SPORTAL.IT | 03-05-2019 21:59