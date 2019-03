Andrea Dovizioso non si tira indietro

Andrea Dovizioso va deciso verso la prima prova del Mondiale delle MotoGp. “Credo che i test in Malesia e in Qatar siano stati particolari, perché abbiamo trovato sempre condizioni diverse, per esempio con il vento qui a Losail nell’ultima giornata. In passato questa per noi è stata una buona pista e credo che potremo essere competitivi: dobbiamo lavorare bene in questo fine settimana” ha detto.

“Abbiamo fiducia per questa stagione, con la consapevolezza che ogni stagione è diversa dall’altra – ha aggiunto -. L’anno scorso è stato strano perché ho commesso qualche errore e c’è stata qualche pista ‘negativa’: verso la fine abbiamo cambiato totalmente e i risultati sono arrivati”.

“Difficile capire il livello degli avversari dopo i test, ognuno lavora in maniera diversa, ma tutti sono sembrati migliorare” la conclusione di Dovizioso.

SPORTAL.IT | 07-03-2019 16:15