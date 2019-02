Andrea Dovizioso: "Non voglio preoccuparmi"

Il centauro della Ducati Andrea Dovizioso è soddisfatto della tre giorni di test a Losail, nonostante i tempi non ottimali sul giro secco: "Sono stati tre giorni un po’ strani, in particolar modo oggi. C’era tanto vento e in direzione opposta rispetto ai primi giorni. Purtroppo questo mi ha fatto perdere un po’ di feeling con la moto e non ci ha permesso di completare il nostro programma. Non sono contento di aver finito il test così, ma non ha senso preoccuparsi", le sue parole riprese da Motorsport.

Sulle prospettive di gara: "Secondo me non dobbiamo preoccuparci anche se i nostri avversari sembrano essere migliorati. Anche i rookie sono andati forte però alla fine il weekend di gara è sempre diverso e bisogna sapersi gestire, quindi credo e spero che saremo messi bene. Non abbiamo pensato al tempo, volevamo fare la simulazione di gara alle 20, ma siamo arrivati lunghi con il lavoro a causa del vento. Non mi voglio preoccupare, vedremo tra due settimane".

SPORTAL.IT | 26-02-2019 12:10