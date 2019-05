Andrea Dovizioso pregusta la rimonta

Partito con il freno a mano tirato al punto da dichiarare di accontentarsi di entrare tra i primi dieci, Andrea Dovizioso non può che essere soddisfatto per il quarto tempo fatto registrare nelle prove ufficiali del Gp di Spagna a Jerez, dove il pilota romagnolo punta a difendere il primato nella classifica del Mondiale: “Le sensazioni in sella sono buone ed anche in qualifica, che solitamente non è il mio punto di forza, sono riuscito a siglare un buon tempo pur non facendo un giro perfetto. Abbiamo lavorato bene e siamo pronti a giocarcela in gara domani" ha detto 'Dovi' a fine giornata.

Obiettivo, cancellare la caduta dello scorso anno. Ma il pericolo Marquez, che partirà terzo, è in agguato: “Resta l’incognita Marquez e le condizioni meteo, a livello di temperature, faranno la differenza – ha aggiunto il ducatista – Sicuramente il mio feeling è migliore rispetto all’anno scorso: siamo partiti col piede giusto restando sempre tra i primi, ma sappiamo che la gara sarà una storia a sé. Domani dovremo restare concentrati e finalizzare il buon lavoro svolto fin qui".

SPORTAL.IT | 04-05-2019 18:16