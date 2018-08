Andrea Dovizioso se lo sentiva

Quasi due anni dopo l’ultima volta, Andrea Dovizioso scatterà dalla pole position. Il pilota romagnolo ha strappato il miglior tempo nel Gp della Repubblica Ceca, sul circuito di Brno, decima prova di un Mondiale finora avaro di soddisfazioni per il ducatista, che sembra però rinato dopo la breve pausa estiva.

"Finora è un gran bel week end – ha detto al termine delle prove Dovizioso, che non scattava dal primo posto da Malesia 2016 – Siamo stati veloci fin dall'inizio e abbiamo quindi potuto lavorare bene in funzione della gara e questo ci ha consentito di essere competitivi per le qualifiche. Non mi aspettavo questo tempo, ma quando che potevo raggiungerlo ho spinto in fondo e ho capito che la moto c'era perché ha risposto alla grande quando l'ho messa alla frusta in frenata e soprattutto nella tenuta sul davanti”.

Tempo sensazionale, ma 'Dovi' non si sbilancia in vista della gara: È un tempo davvero esagerato, conta questo più che la pole, considerando il clima torrido: non abbiamo decimi di margine, ma siamo veloci. Comunque per la gara non si può davvero dire chi si senta a posto con queste temperature, ma il mio feeling è buono”.

SPORTAL.IT | 04-08-2018 16:00