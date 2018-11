Andrea Dovizioso tallona Max Biaggi

Andrea Dovizioso ha messo nel mirino Max Biaggi.

Grazie al successo ottenuto a Valencia nell'ultima prova del Mondiale MotoGp del 2018 il romagnolo si è portato a una sola gara vinta di distanza nella classe regina dal romano: 13 per il 'Corsaro', 12 per 'Dovi'. Biaggi ha vinto otto Gran premi quando si correva nelle 500 e cinque con l'introduzione della MotoGp. Dovizioso tutti e dodici in MotoGp (una nel 2009 su Honda, una nel 2016, sei nel 2017 e quattro nel 2018 su Ducati).

"Durante la sospensione siamo riusciti a fare un piccolo cambiamento sulla moto, avevamo visto che Valentino andava molto più veloce in frenata e negli inserimenti, io non riuscivo perché non avevo grip dietro per poterlo fare. Questo mi ha permesso di spingere di più un po' dietro in frenata, e di mettere in crisi gli altri. Quando conosci la tua moto, certe cose le conosci e sai dove cambiare, io mi fido del mio team e abbiamo fatto la differenza. Abbiamo chiuso bene? E' stato un anno stranissimo, con tanti alti e bassi, ma sono contento di come è andata la stagione, perché siamo molto competitivi, sono molto soddisfatto pensando al prossimo anno" ha detto Dovizioso a fine gara a Valencia.

