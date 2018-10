Andrea Dovizioso: "Un grande passo avanti"

Il centauro della Ducati Andrea Dovizioso commenta il suo terzo posto in Australia ai microfoni di Sky. Un grande risultato, considerato che a Phillip Island non saliva sul podio dal 2011.

"E' importante per noi fare un risultato così a Phillip Island. C'era meno vento e siamo stati meno in crisi rispetto a ieri. Sono molto contento, siamo stati veloci, sono riuscito a mettermi in una posizione giusta al momento giusto, partendo dalla terza fila era facile fare errori e invece è andato tutto bene".

"Non basta ancora quello che abbiamo, ma abbiamo fatto un grande passo avanti qui rispetto all'anno scorso. Bautista? Sul suo potenziale non avevo nessun dubbio, non sono così sorpreso".

"50 podi in top class? Ultimamente li abbiamo aumentati un bel po'…".

SPORTAL.IT | 28-10-2018 07:15