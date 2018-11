Andrea Dovizioso va con i piedi di piombo dopo la due giorni di Valencia.

“Il crono conta poco, non è così indicativo – ha raccontato -. Però siamo riusciti a provare nuovi aspetti della moto, c’è qualcosa di interessante, stiamo svolgendo lavori di fino, non è facile capire, cerchiamo di fare al meglio: abbiamo preso il massimo che potessimo portare a casa, difficile trovare qualcosa di grosso quando la moto non è male”.

Stiamo calmi, non abbiamo avuto due giorni interi di lavoro, speriamo di averli a Jerez: è un’altra pista importante e indicativa. In Andalusia tutti in pista il 28 e il 29 novembre.

SPORTAL.IT | 21-11-2018 17:20