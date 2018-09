Andrea Favilli pronto a scatenarsi

Andrea Favilli non vede l'ora di tornare in campo. L'attaccante del Genoa ne ha parlato a margine della presentazione a Milano di 'Calciatori Adrenalyn XL 2018-19', la nuova raccolta della Panini.

"I gol nel tour americano con la Juventus sono stati una sorta di trampolino di lancio verso la stagione – ha raccontato -. Non bisogna mai accontentarsi e io non ho ancora fatto niente. Mi auguro di rientrare il prima possibile e di non fermarmi più".

"Piatek sta meritando tutte le attenzioni, sta segnando tantissimo, è un giocatore veramente valido" aggiunto parlando dell'esplosione del bomber polacco.

SPORTAL.IT | 17-09-2018 14:35