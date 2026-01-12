Ancora al centro del gossip Belen Rodriguez e l'ex pilota di MotoGP al quale è stata legata per circa due anni: stavolta al centro del gossip per un segui su Instagram

C’è stato un tempo in cui si sono amati (e molto), trascinandosi addosso telecamere e fotografi che li hanno ritratti ovunque. In tutti i luoghi e in tutti i modi. Erano gli anni precedenti alla pandemia, quando Belen Rodriguez aveva conquistato l’apice della propria notorietà e il matrimonio con Stefano De Martino si era compiuto. L’incontro con Andrea Iannone, amico di suo fratello Jeremias, aveva consentito che si incontrassero intrecciando una relazione senza filtro. Senza privacy, senza alcuna dimensione sottratta al pubblico.

Nell’era digitale, a rimescolare la vita passata, è stato sufficiente un ritorno su Instagram, quel segui che ha scatenato supposizioni, ipotesi, avventure che però potrebbero sembrare verosimili, per l’intensità del sentimento che li ha uniti. E per la misteriosa assenza di conferme o indiscrezioni sulla presunta (ribadiamo) incomprensione con Elodie, sua compagna da tempo dopo l’addio a Giulia De Lellis (oggi legata a Tony Effe e mamma di Priscilla).

Il segui su Instagram scatena il gossip Belen-Iannone

Oggi Belen è sola, forse sta attraversando la fase pubblica più delicata per quel che concerne i legami affettivi per sua stessa ammissione. Con autenticità disarmante ha toccato un tema delicato, quanto scabroso ancora adesso a distanza di decenni dalla legge Basaglia e che verte sulla salute mentale.

Non tutte avrebbero fatto ammissioni, non tutte avrebbero esplicitato un disagio ma lei sa essere diversa, imprevedibile e amata anche per questa sua unicità da parte di un pubblico che aveva seguito anche con affetto il ritorno di Stefano De Martino nella sua vita. Per poi decidere di congedarsi, di nuovo.

La storia tra il pilota e l’influencer argentina

Iannone è rimasto accanto a Belen per circa due anni, tra il 2016 e il 2018, prima che la loro esistenza fosse troppo esposta: non ha giovato a entrambi, pur per ragioni diverse. La storia interrotta ha messo il pilota e la showgirl argentina davanti a bivi, scelte non sempre semplici.

L’ex pilota si è legato a Giulia De Lellis (che lo ha sostenuto durante il processo e la squalifica) e poi a Elodie, mentre la conduttrice argentina ha intrapreso legami che l’hanno condotta all’ultima rottura.

Le ragioni del ritorno: i rumors su Elodie

Non conosciamo che cosa si cela dietro a un “segui” su Instagram tra gli ex Iannone e Belen, che pure hanno vissuto una relazione di anni che lo stesso pilota ha sempre difeso. Difficile anche riuscire a trovare evidenze dell’allontanamento da Elodie, reduce da un tour e al centro del gossip. Tra i due ci sarebbe una certa distanza, ma nessuno lo ha affermato apertamente nonostante i rumors che li riguardano non siano stati pochi.

Sappiamo, però, che Iannone pure nelle fasi più delicate che l’ex compagna ha dovuto affrontare per via del suo lungo e tormentato rapporto con l’ex marito, si è sempre dimostrato presente, leale. Dopo la frattura, irreversibile, che ha deciso l’interruzione definitiva del suo matrimonio Belen era stata avvistata con il fratello e proprio il pilota. Foto che furono pubblicate su un noto magazine ma che non svelano altro che rapporti civili, tra i due.

Una parentesi di cordialità e rispetto, mentre le loro vite prendevano forme differenti: ora non è affatto scontata la piega che prenderà anche quest’ultima indiscrezione. Certo è che, da parte di Iannone, c’è sempre stato un trasporto importante e se davvero con Elodie è in una pausa di riflessione, allora questo è un gesto di sostegno e affetto. Tant’è che pare sia stato avvistato con Rocio Munoz Morales, ex di Raoul Bova.