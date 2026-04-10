La presenza di Andrea Iannone agli ultimi test CIV riaccende le possibilità di rivedere in pista The Maniac che per ora ha semplicemente fatto pulizia sui suoi social mentre Pirro esprime le sue perplessità

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Su è presentato con un casco con su scritto “I’m back” che significa “sono tornato”. Ed è proprio vero. Di Andrea Iannone si erano perse le tracce da metà ottobre, ultima gara del campionato mondiale Superbike a Jerez. Da lì il nulla se non un po’ gossip, da Elodie a Rocio Munoz Moralez e qualche rumors tra SBK e Baggers. Ecco perchè vedere The Maniac a Misano per i test del CIV ha riaperto la speranza di vederlo di nuovo più in corsa che sulle pagine dei giornali patinati. Più concreta invece la presenza di Michele Pirro indomito uomo Ducati supportato da un coach di riguardo, Nicolò Bulega.

Iannone è tornato: “Ci risiamo”

Un po’ come la parabola del figlio prodigo in mezzo a tanti piloti di navigata esperienza del CIV, da Rinaldi a Pirro, in queste ore si parla quasi esclusivamente di Andrea Iannone. Che ha fatto la sua prima “apparizione” stagionale in pista. Questa settimana, a Misano, per i test del CIV (Campionato Italiano Velocità) su di una Ducati V4 del Team Cecchini.

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Un ritorno gradito a tutto l’ambiente per le doti innate di The Maniac che ha “festeggiato” sui social, ripuliti per l’occasione di foto e quant’altro, con un post emblematico: “Ci risiamo” e con tanto di casco celebrativo “I’m back”.

The Maniac, il CIV nel futuro di Iannone

Non ci sono comunicazioni ufficiali per ora. Quindi sull’eventuale partecipazione di Iannone al CIV 2026 bisognerà ancora aspettare. Certo che il manico c’è ancora: 6° tempo nella seconda giornata a poco più di un secondo dal miglior crono di Michael Ruben Rinaldi, dopo aver tolto un po’ di ruggine al martedì.

L’ultima gara di The Maniac risale alla tappa conclusiva del Mondiale Superbike 2025 con la Ducati del Team GoEleven. Nel fine settimana che laureò Toprak Razgatlioglu dopo uno spettacolare testa a testa con Bulega, Iannone concluse con un 4° posto in gara 1, un podio nella Superpole e un 7° posto in gara 2.

Risultati che però non gli hanno garantito un posto in griglia per il 2026 una sfumata la possibilità di correre con il Cainam Racing Team così come l’idea di iscriversi al Campionato riservato alle Baggers, Si era vociferato anche di un arruolamento nel novero dei collaudatori Ducati in visto del cambiamento dei regolamenti 2027. Ma nulla di fatto.

Tanto, troppo gossip: Andrea azzera i social

Per l’occasione Iannone ha fatto pulizia sui suoi social. La pagina Instagram di The Maniac ha solo tre post, peraltro tutti in bianco e nero. Due risalgono ad appena una settimana fa, il terzo è quello con due immagini di questi test CIV che hanno segnato il suo ritorno in sella.

Non c’è traccia di altre foto, ancor di meno quelle di e con Elodie, la sua ultima chiacchieratissima relazione. Forse penultima visto che si parla parecchio nell’ambito del gossip di un flirt con Rocio Munoz Moralez, uscita pure lei con “le ossa rotte” dalla relazione con figlie, con Roul Bova.

Michele Pirro: “Non si sa cosa farà Iannone”

A Misano c’era anche Michele Pirro, uomo di fiducia e buono per tutte le stagioni e le categorie della Ducati. A GpOne, il tester principe di Borgo Panigale ha parlato anche di Iannone: “Ci ho parlato, la situazione non è chiara. Non si capisce bene quali siano i suoi programmi. Andrea è sempre stato un pilota talentuoso. Il problema è la mancanza di continuità nella sua carriera, anche a causa dello stop (squalifica doping 2019/2023, ndr). Se venisse nel CIV sarebbe interessante, ma non è chiaro cosa farà”.