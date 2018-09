Andrea Iannone, ma cosa combini?

Continua il momento no fuori dalla pista di Andrea Iannone. In queste ore è stato reso noto che nella notte tra il 3 e il 4 settembre scorso è stato scassinato il suv del pilota di MotoGp. L'auto era parcheggiata a Milano in zona Moscova. Il bottino, secondo quanto riportano varie agenzie di stampa, ammonterebbe a circa 10mila euro.

Il centauro abruzzese ha denunciato il fatto la mattina del 4 settembre, quando si è accorto che dal suv erano stati sottratti oggetti di elettronica e un paio di orologi di valore. Sul caso indagano le Forze dell’Ordine, coordinate dal pubblico ministero di Milano Andrea Fraioli.

Negli ultimi giorni Iannone è tornato al centro delle cronache di gossip perché pare che sia terminata la sua relazione con la bella show-girl argentina Belen Rodriguez. Un argomento sul quale il pilota non ama andare ma che pare abbia toccato con un misterioso messaggio social. “Imparate ad amare ragazzi, perché è la cosa più bella che c’è a questo mondo amare il prossimo fa bene all’anima… vi voglio bene” ha digitato.

Per chi ama lo sport decisamente più interessante la svolta in carriera di Andrea, che il prossimo anno parteciperà al campionato del mondo delle MotoGp su una Aprilia. “E’ stato un ingaggio importante, perché si tratta di un pilota molto competitivo, come ha dimostrato con la Ducati e con la Suzuki, facendo vedere di essere veloce quanto i primi. Per Andrea si presenterà una prova importante, perché sono convinto che Aprilia farà il massimo per metterlo in condizione di esprimersi ad alti livelli e di trovare anche quella continuità che sta cercando da sempre” ha detto dell’operazione Max Biaggi in una recente intervista concessa ai quotidiani locali del Gruppo Gedi. L’abruzzese, come del resto tutti i protagonisti del Motomondiale, è in questo settimana impegnato ad Aragon, alla ricerca di punti con la Suzuki.

