Andrea Iannone al Mondiale Harley Davidson: la nuova vita di The Maniac dopo gossip, pettegolezzi e polemiche

Nuova avventura per il centauro abruzzese: sarà tra i protagonisti della Harley-Davidson Bagger World Cup, debutto al Mugello poi resterà in gara fino al round finale in Austria.

Niente di meglio di una Harley Davidson bella fiammante per abbandonarsi al sole, al vento e a quella irrefrenabile sensazione di libertà, lasciandosi alle spalle pensieri e veleni, gossip e polemiche. L’ennesimo colpo di scena della carriera di Andrea Iannone, se possibile, è il più sorprendente. Il centauro abruzzese ripartirà a fine mese dal Mugello, sarà tra i protagonisti della Harley-Davidson Bagger World Cup dopo aver raggiunto un accordo con la Niti Racing, team indonesiano. Debutto fissato per il prossimo 29 maggio, in occasione del Gran Premio d’Italia che si concluderà domenica 31.

Andrea Iannone alla Harley-Davidson Bagger World Cup

L’ingresso dell’ex campione della MotoGP e della Superbike fa salire a dieci il numero dei piloti in gara nel Mondiale. Iannone, in particolare, è il secondo italiano del lotto dopo Filippo Rovelli, in gara per la ParkinGo. Al fianco di The Maniac, nella stessa scuderia, ci saranno Oscar Gutierrez, che ha vinto la gara 2 del round inaugurale del campionato ad Austin, negli Stati Uniti, e Dimas Ekky Pratama. Dopo il debutto al Mugello nel weekend del 29-31 maggio, Iannone prenderà parte alle successive tappe del Mondiale che si concluderà col round finale previsto in occcasione del Gran Premio d’Austria.

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Il ritorno di The Maniac: “Mi piacciono queste sfide”

“Mi piacciono le sfide, soprattutto quando ti portano fuori dalla tua zona di comfort”, ha fatto sapere Iannone commentando la sua nuova avventura. “È qualcosa di completamente diverso, ed è proprio questo che mi ha convinto. Sono davvero entusiasta di iniziare questo nuovo capitolo: ho sempre ammirato Harley-Davidson e la sua community di rider, che ha un ruolo così importante in questo mondo. È una categoria che unisce adrenalina, spettacolo e una passione autentica per la guida e per la vita. Sono moto con una personalità forte: devi rispettarle, ma allo stesso tempo puoi spingerle al limite. In questo senso ci somigliamo, ed è anche per questo che questo progetto mi rappresenta”.

Debutto al Mugello a fine maggio: “Perfetto per iniziare”

Poche pretese, almeno all’inizio, per Iannone: “Affronto questa prima gara senza aver provato la moto e con un test in meno rispetto agli altri, ma è nel mio modo di essere. Le sfide le cerco e le accetto. Il Mugello è il posto perfetto per iniziare, davanti ai tifosi italiani, su una pista che conosco molto bene. Non sono qui per fare numero: voglio capire la moto in fretta ed essere competitivo fin da subito. Vediamo cosa riusciremo a fare. A livello personale, sento anche un forte legame con l’Indonesia: apprezzo molto la sua gente e sono felice di iniziare questo percorso insieme a Niti Racing e a questa community”.

Quanti pettegolezzi su Iannone: Elodie, Rocio e…Belen

La nuova vita alla guida delle Harley Davidson chiude simbolicamente un capitolo piuttosto controverso della storia recente del pilota italiano. Di Iannone, negli ultimi anni, s’è parlato più per vicende extra-agonistiche che per faccende di pista. Prima la love story con la cantante Elodie, segnata da frequenti allontanamenti e riavvicinamenti, poi le voci – mai confermate – relative a un possibile flirt con Rocio Munoz Morales, ex di Raoul Bova. In mezzo, frecciate e punture di spillo (indirette) con un’altra ex famosa: Belen Rodriguez. Ora per The Maniac è tempo di tornare a pensare solo ai motori.