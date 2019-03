Iannone non riesce a dimenticare Belen: con Audrey è già finita

Amore che viene e amore che va. Per Andrea Iannone è andata così: con Audrey Bouetté (detta La Tigre)il sentimento è sbocciato e appassito nel breve giro di un menabò del settimanale che per primo aveva pubblicato la notizia. Eppure il pilota di MotopGP aveva manifestato, a suo modo, la volontà di archiviare la sua storia con Belen Rodriguez (oggi vicina all’ex marito, Stefano De Martino) e riaccendere una vita amorosa che sembrava meno sfavillante sebbene al fianco ci fosse Audrey, aspirante reginetta social e nota modella francese.

Invece è stato un flirt, anche di durata alquanto ridotta. Con l’ombrellina la felicità è svanita presto, nonostante le dichiarazioni e i buonissimi propositi di Iannonedeciso a dimenticare l’argentina più celebre d’Italia. Impresa che non è paragonabile a una storia su Instagram, a ciclo limitato e con una data di scadenza precisa.

Ma come può, se continua a tenersi strettostretto a Jeremias e all’intero clan Rodriguez? E davvero si può riuscire a scordare Belen se, come affermano i suoi ex, la sua travolgente passionalità la rende così unica?

VIRGILIO SPORT | 26-03-2019 11:12