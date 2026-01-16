Andrea Iannone non cela più il rapporto con Rocio Munoz Morales, il like inatteso di Elodie dalla Thailandia con Franceska Nuredini,

Nuovo commento da parte del pilota nei confronti dell'attrice, un segnale ulteriore che getta confusione sulla natura del suo rapporto con la cantante e artista romana

Nella rincorsa di segnali di stima, nell’era social, la potenza che riesce a scatenare un like ha la sua valenza tutta nella storia (e la presunta crisi) tra Elodie ed Andrea Iannone. Il turbinio di espressioni digitali che si rintracciano non chiariscono. Al contrario, confondono. Perché, forse non vi è alcuna certezza né desiderio di condivisione, in questa fase, di verità assolute e intangibili sulla natura di una relazione nata in un’estate allegra e scanzonata, nel mezzo della pandemia da Covid, e che oggi si scopre libera. Quindi Elodie è in Thailandia con Franceska mentre le indiscrezioni su Iannone e Rocio Munoz Morales proseguono.

Andrea Iannone e Elodie lontani, come mai

Per via di un like (e una frase) che il pilota avrebbe messo alle immagini postate dall’attrice e conduttrice televisiva, ex compagna dell’attore Raoul Bova (protagonista della fiction Don Matteo in onda in prima serata su Rai1). Ma che cos’è un mi piace se non una manifestazione di approvazione intrinseca in un clic dettato da un incontro, una occasione di lavoro, professionale o di opportunità?

Mentre Elodie celebra un successo di pubblico per il tour che mai prima, in compagnia delle sue colleghe e amiche tra le quali Franceska Nuredini, Iannone si dedica alla pista, al motociclismo più le attività contingenti. Dalla sua, la cantante e artista romana, non ha interrotto il flusso di approvazione nei suoi riguardi, di quel che sta ricostruendo e anche il like all’ultimo video postato in sella alla sua moto dimostrerebbe ancora un legame vivo, almeno un attestato di stima.

Il commento di Iannone su Rocio

Si seguono a vicenda, va detto, e anche l’attenzione di Andrea nei confronti degli affetti più cari di Elodie parrebbe costante e genuina. Certo il commento del pilota, tra quelli postati sotto alla carrellata di Rocio, è una totale anomalia rispetto al recente passato. “Yo soy por el flamenco”, ha scritto.

I diretti interessati non hanno mai annunciato ufficialmente la fine del loro rapporto, ma da tempo i due non si mostrano più insieme e conducono vite separate: la cantante è impegnata con il tour (che ha avuto un riscontro importante) e in vacanza con il suo gruppo di amiche e ballerine, mentre il pilota sarebbe attivo sui social ma senza accennare alla sua vita sentimentale.

Un silenzio che turba, induce a ponderare. Soprattutto dopo che sarebbero stati avvistati, Rocio e Iannone, in Franciacorta.

Elodie in Thailandia con Franceska Nuredini

Dopo le indiscrezioni sul presunto ritorno tra Iannone e l’ex Belen Rodriguez, la quale ha avuto con lui una relazione durata un paio d’anni tra il 2016 e il 2018, è stata la cantante protagonista di un recente tour a rompere il silenzio attorno alla presunta storia con la ballerina Franceska Nuredini, la quale compare nelle foto e nei video che arrivano dai social.

Immagini che le vedono con altre ballerine, amiche e colleghe ma che con loro due protagoniste. assumono una valenza più affettuosa. L’amore assume molte forme, ma ciò non significa che si debba chiudere in una definizione.

ANSA

Se dunque ci fosse un legame, tra le due ritratte assieme in Thailandia, mentre si divertono in discoteca e provano il cibo locale in questa vacanza post tour di sole ragazze, questa decisione di condividere su Instagram sarebbe la conferma dell’allontanamento da Iannone.

Dunque non conosciamo che cosa si , che pure hanno vissuto una relazione di anni che lo stesso pilota ha sempre difeso. Difficile anche riuscire a trovare evidenze dell’allontanamento da Elodie, reduce da un tour e al centro del gossip.

Tra i due ci sarebbe una certa distanza, quella necessaria a mantenere il meglio di quanto è stato costruito in anni di relazione e di convivenza e che, per loro stessa volontà, adesso va tutelato. Come e fino a quando sarà possibile.