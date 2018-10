Andrea Iannone, un giro in moto per dimenticare Belen

Momenti di noia per Andrea Iannone che deve fare i conti con la fine della relazione con la bella Belen Rodriguez e riempire il tempo che prima dedicava alla sua amata. E mentre il popolo del web ipotizza un ritorno di fiamma tra la showgirl argentina e l’ex marito Stefano Di Martino, con la lunga ombra del sempre presente e misterioso Fabrizio Corona, il campione italiano su due ruote Andrea Iannone decide di staccare la spina dai social e sfrecciare a tutta velocità a bordo del suo bolide per ricaricare un po’ le batterie e rinfrancare lo spirito.

“Vado a fare un giro. I’m going for a ride with my bike” dice nella didascalia quando, casco alla mano e stivaletti con tacco ai piedi, si accinge a montare in sella della sua belva per lasciarsi indietro il passato. E così, mentre gli uomini fanno i complimenti alla sua moto e le donne implorano per un giro con il pilota italiano più amato e invidiato di sempre, Iannone ha deciso di dedicarsi soltanto sulla sua carriera e non badare più alle continue polemiche social in cui è finito dopo l’addio a Belen.

Che il giro in moto di Iannone sia solo una risposta all’ultima provocazione di Fabrizio Corona? Questo non è dato saperlo: il re dei paparazzi, sempre a mezzo social network, avrebbe accusato Andrea di avergli copiato il look, portando barba e pizzetto proprio come lui. Molto probabile che, di fronte all’ennesima frecciatina, Andrea Iannone abbia preferito non ricambiare e godersi una bella giornata in moto, lontano da tutto il veleno che si respira sul web.

SPORTEVAI.IT | 11-10-2018 12:50