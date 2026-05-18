Andrea Maldera nuovo ct dell’Ucraina: la rivoluzione del vice di De Zerbi sulle note di Sal Da Vinci

L'italiano è il primo straniero a guidare la nazionale ucraina. Una scelta coraggiosa da parte della federazione guidata dall'ex Milan, Shevchenko

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Andriy Shevchenko ha scelto Andrea Maldera come nuovo commissario tecnico dell'Ucraina, segnando una svolta dopo la mancata qualificazione al Mondiale.

Maldera, fedele collaboratore di De Zerbi e senza precedenti esperienze da tecnico capo, ha firmato un biennale per guidare la nazionale verso Euro 2028.

La nomina rappresenta una rottura storica, essendo il primo allenatore straniero della nazionale ucraina, con obiettivi ambiziosi fissati tramite Nations League.

Andriy Shevchenko ha scelto un italiano per risollevare la nazionale ucraina dopo la cocente delusione della mancata qualificazione al Mondiale americano sotto la guida di Sergiy Rebrov. Una scelta, quella dell’ex attaccante del Milan oggi presidente della Federazione ucraina, che ha il sapore della rivoluzione. Una rivoluzione affidata ad Andrea Maldera, fedelissimo di De Zerbi, e che comincia sulle note di Sal Da Vinci.

Maldera ct dell’Ucraina

Andrea Maldera è il nuovo commissario tecnico dell’Ucraina. Figlio dell’indimenticato Gino, il classe 1971 originario di Corato, in provincia di Bari, ha appena firmato un contratto che lo legherà alla nazionale gialloblu per i prossimi due anni. L’annuncio è arrivato sui social, con un post della Federcalcio ucraina sulle note di “Per sempre sì”, il brano che ha permesso a Sal Da Vinci di conquistare il Festival di Sanremo.

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Rottura con il passato

La scelta di Maldera, che ha già presentato la lista delle convocazioni per le amichevoli con Polonia e Danimarca in programma rispettivamente il 31 maggio e il 7 giugno, non è banale. Anzi, segna un vero e proprio punto di rottura con il passato. Dal 1991, anno della sua istituzione, a oggi, infatti, la nazionale ucraina non era mai stata affidata a un allenatore straniero. Al tempo stesso, si tratta di una decisione coraggiosa, visto che il neo 54enne (li festeggia proprio il 18 maggio) non ha mai seduto su una panchina da allenatore capo.

Chi è Andrea Maldera e il suo legame con l’Ucraina

Un regalo di compleanno non da poco per l’italiano che Sheva ha conosciuto nei suoi anni in rossonero. Maldera nel 2005 era, infatti, collaboratore di Galli ed Evani nel settore giovanile del Milan, per poi assumere la carica di match analyst e collaboratore tecnico sempre, dal 2009 al 2015. Il rapporto tra i due si è poi consolidato nei cinque anni dal 2016 al 2021, quando proprio Sheva, allora ct della nazionale ucraina insieme Tassotti, lo volle nel suo staff tecnico per la fase finale di Euro 2020.

Shevchenko vuole gli Europei e alza l’asticella

Chiusa la prima parentesi con l’Ucraina, Maldera nel 2022 è stato vice allenatore di Roberto De Zerbi nello splendido primo anno dell’attuale allenatore del Tottenham alla guida del Brighton, per poi seguirlo all’Olympique Marsiglia. Scelta non replicata con la nuova avventura in Premier League del tecnico ex Sassuolo. Evidentemente il biennale con opzione di rinnovo per la prima vera grande sfida da protagonista verso l’Europeo 2028 era già nell’aria da qualche settimana…

Obiettivo Euro 2028 confermato dallo stesso Shevchenko, che nel corso della conferenza di presentazione del nuovo ct: “Abbiamo obiettivi ambiziosi. Vogliamo qualificarci per l’Europeo attraverso la Nations League ed è un obiettivo che abbiamo posto all’allenatore e ai giocatori, che credo debbano iniziare ad assumersi maggiori responsabilità”. La regina è vestita di bianco, tocca a Maldera mantenere la promessa.