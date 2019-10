Andrea Mandorlini ridimensiona l’Inter: "Il Napoli, nonostante i nerazzurri, sarà la squadra che darà più filo da torcere alla Juventus" dice l’ex calciatore dei meneghini, ora allenatore, ai microfoni di Radio Crc. "Quest'anno la Juventus vince ancora, al ‘Meazza’ ha fatto un'ottima partita ed è ancora più forte dell'Inter e di tante altre squadre. Gran parte del merito dell'Inter è dovuto a Conte, che è riuscito a cambiare la mentalità della squadra. Attualmente però la formazione di Sarri non ha rivali" aggiunge il ravennate.

Chiusura sul brutto momento di Lorenzo Insigne: "L'ho visto col Toro e non sembrava lui. Non lo vedo sereno, spero venga preso nella maniera giusta perché lo vedo molto preoccupato, e questo è un peccato; ha un gran talento ed è una grande risorsa per il Napoli".

SPORTAL.IT | 08-10-2019 12:52