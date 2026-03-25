Andrea Masiello: 40 anni di battaglie sul campo e quel colpo di testa di pura follia

La partita tra Südtirol e Frosinone, giocata domenica 22 marzo allo stadio Druso di Bolzano, ha visto come protagonista – in negativo – Andrea Masiello. Al sesto minuto di gioco, infatti, il difensore ha effettuato un bizzarro colpo di testa all’indietro , indirizzato al compagno di squadra, nonchè estremo difensore, Adamonis.

Ma non è tanto la componente umana a interessare in questa sede, quanto quella prettamente agonistica. Insomma, la sua è una storia che merita di essere raccontata nella sua interezza.

Gli esordi in bianconero e l’apice della sua carriera

Quella di Andrea Masiello è una storia che inizia quaranta anni fa a Viareggio, figlio d’arte di Mario (ex calciatore campano) è cresciuto calcisticamente nella Lucchese prima di approdare alle giovanili della Juventus con cui conquista nel 2004 e nel 2005 il Torneo di Viareggio. Nell’aprile del 2005 esordisce – giovanissimo – pure in Serie A contro l’Inter, subentrando al 56’ ad Alessandro Birindelli.

Da lì comincia una finestra professionale in piazze importanti come Siena, Genoa e Bari. Con i liguri e i pugliesi riuscirà addirittura a conquistare la promozione sul campo, e sopratutto sotto la gestione di Antonio Conte riesce a trovare quella continuità e minuti necessari.

L’esperienza barese non si conclude nel migliore dei modi, per motivazioni già citate, e da lì inizia un calvario che lo vede squalificato per due anni e cinque mesi sino al gennaio del 2015.

Il resto è storia: otto anni e mezzo a Bergamo culminati con la qualificazione in Champions League e la Coppa Italia sfiorata. Una metamorfosi dai contorni europei di cui Masiello è stato tra i principali artefici. I suoi numeri recitano 187 presenze totali e 10 gol, e quando parla di Gasp e della Dea gli si illuminano gli occhi.

Il suo peso al Südtirol

I detrattori lo criticano per l’età, evidenziando la sua condizione fisica considerata inadatta a calcare i palcoscenici della Serie B. Eppure, a giugno 2024 la società alto atesina ha prolungato il suo contratto fino a giugno di quest’anno (2026, ndr) confermando la fiducia al giocatore in quanto figura centrale e portatore di esperienza qualificata.

In questa stagione, Masiello ha disputato 14 partite, scendendo in campo da titolare il 28 per cento delle volte. Difensore roccioso, i suoi insight difensivi sono abbastanza esaustivi: 50% di contrasti vinti, 55,4% di duelli di successo di cui il 62,1% aerei.

Parliamo di un giocatore che ha segnato 19 gol in carriera, di cui 12 come difensore centrale (e 8 assist, ndr) e 5 da terzino destro (fornendo 4 assist, ndr).

Un giocatore fortemente rodato, quindi, che può benissimo ancora dire la sua. E che saprà sicuramente rimettersi in carreggiata dopo quel no look folle che ha per un attimo spazzato via quarant’anni di lotta sui campi di mezza Italia.