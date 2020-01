Andrea Migno esulta per il ritorno

"Per due anni sono stato in altri team ma ora che sono tornato posso dire che il sentimento che c'era una volta c'è ancora ed è anzi migliorato. Se mi hanno richiamato è perché credono in me: ora non resta che partire e dimostrare quello che siamo capaci di fare". Andrea Migno, in esclusiva con Virgilio Sport, non nasconde la grande soddisfazione per essere tornato nel Racing Team Sky Vr 46, che a Tavullia ha presentato piloti e moto che parteciperanno ai Mondiali di Moto2 e Moto3.

"E' vero che Bagnaia, dopo avere gareggiato per un biennio altrove, è tornato e ha vinto il Mondiale. Non è matematico, però speriamo di farla diventare una tradizione. E' ancora troppo presto, ma siamo pronti e lavoreremo per essere competitivi" aggiunge il romagnolo, che sarà protagonista nella classe cadetta.

SPORTAL.IT | 30-01-2020 15:30