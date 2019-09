Andrea Migno: "Sono tornato a casa"

Andrea Migno torna a vestire i colori dello Sky Racing Team VR46: nel 2020 correrà con Celestino Vietti Ramus in Moto3 prendendo il posto di Dennis Foggia.

"Sono stati due anni impegnativi e, allo stesso tempo, formativi: ho imparato a conoscere delle nuove realtà che mi hanno aiutato a crescere come pilota e anche come persona. Quando si è presentata l’opportunità di tornare a correre con questo team, è stato come sentirsi dire che era il momento di tornare a casa. Mi sono emozionato, tornerò nella famiglia con cui ho esordito nel Mondiale, un team che punta sempre a migliorarsi. Ci tengo a ringraziare Sky e la VR46 per avermi dato questa nuova possibilità" ha sottolineato il romagnolo.

SPORTAL.IT | 19-09-2019 18:38