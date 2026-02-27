Il golfista romano è stato operato immediatamente, dopo il terribile incidente: a breve si attendono aggiornamenti sulla sua salute

Siamo in attesa di nuovi aggiornamenti sulle condizioni di Andrea Pavan, rimasto vittima di un gravissimo incidente a poche ore prima dell’inizio del South African Open in corso a Stellenbosch, vicino a Città del Capo in Sudafrica. Secondo diverse fonti presenti sul posto, il golfista romano, due volte vincitore sul DP World Tour, mercoledì mattina sarebbe caduto nel vano di un ascensore dopo che le porte si sono aperte al suo piano senza che la cabina fosse presente al piano.

Le prime informazioni su Pavan

Stando a quel che riferisce l’agenzia AP, sarebbe stato Golf Channel a confermare ‘accaduto dopo alcuni messaggi scambiati con amici e ex compagni di squadra della Texas A&M di Pavan il quale ha riportato lesioni alla schiena e alla spalla e che è stato sottoposto a un intervento chirurgico mercoledì sera.

Pavan avrebbe dovuto giocare al South African Open, iniziato giovedì. “A quanto pare, è di buon umore, grato di essere vivo e di poter fare videochiamate con i suoi figli”, ha detto a Golf Channel JT Higgins, il suo ex allenatore alla Texas A&M. Higgins ha detto di non aver parlato con Pavan, ma di essere stato aggiornato sulle sue condizioni.

L’incidente e la caduta nel vano ascensore

L’European Tour, per questioni di riservatezza, in un primo momento aveva potuto solo riferire che si era ritirato dal South African Open a causa di un infortunio.

Pavan, 36 anni, ha vinto due volte il torneo europeo. La sua vittoria più recente è stata una vittoria ai playoff contro Matt Fitzpatrick nel BMW International Open 2019.

I giocatori italiani presenti al torneo – Matteo Manassero, Francesco Laporta e Gregorio De Leo – non hanno partecipato alla tradizionale pro-am del mercoledì e sono stati vicini ad Andrea in ospedale. Anche giovedì, dopo aver giocato il primo giro, sono andati da lui che sta reagendo bene dopo l’operazione: dovrà restare lì per qualche settimana prima rientrare a casa.

Chi è Andrea Pavan

Andrea Pavan, classe 1989, è nato a Roma ed è un golfista noto e inserito nel circuito pro da tempo dopo gli inizi ad appena sei anni spinto dai genitori. Ha vinto due volte il DP World Tour, nel 2018 il D+D Real Czech Masters nel 2019 il prestigioso Bmw International Open a Monaco di Baviera. Andrea vanta anche 5 successi sul Challenge Tour, ha partecipato due volte allo Us Open e una volta al British Open.

Vive in Texas con la moglie, conosciuta all’università, e i tre figli. Negli ultimi anni la sua carriera è stata frenata da numerosi problemi fisici, soprattutto a un polso, ma recentemente sembrava aver trovato la forma dei tempi migliori.