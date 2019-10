Andrea Petagna diventa imprenditore

In attesa di tornare a segnare con continuità come nella scorsa stagione, Andrea Petagna ha approfittato della pausa della Serie A per fissare una data importante, quella che segna l'inizio della sua attività da imprenditore.

L'attaccante triestino inaugurerà infatti mercoledì 16 ottobre l'"Healthy Color", locale situato a Milano in Via Moscova e che vede come socio di Petagna il noto rapper sestese Sfera Ebbasta, quest'anno impegnato anche come giudice di 'X Factor'.

"Healthy" è riferito al fatto che nel locale verrà servito solo cibo altamente salutare.

"Dal primo giorno in cui ci siamo conosciuti sognavamo di realizzare insieme qualcosa di unico al di fuori dei nostri lavori. Finalmente tutto ciò si sta realizzando" il commento di Petagna su Instagram come didascalia di una foto che lo ritrae insieme all'amico.





SPORTAL.IT | 15-10-2019 19:40