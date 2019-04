Andrea Petagna è già entrato nella storia

Mai nessuno come Andrea Petagna.

La doppietta messa a segno al Castellani contro l'Empoli, fondamentale per costruire la pesantissima vittoria per 4-2 degli estensi, permette al centravanti nato a Trieste di entrare ancora di più nella storia della Spal.

L'ex Milan e Atalanta è infatti arrivato a quota 14 reti in serie A in maglia biancazzurra, record assoluto per quanto riguarda le partecipazioni di ogni tempo della squadra di Ferrara al massimo campionato.

Numeri davvero importanti, che testimoniano il momento decisamente positivo che stanno vivendo mister Semplici e la sua squadra.

SPORTAL.IT | 21-04-2019 12:45