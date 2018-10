Andrea Petagna non viene squalificato

Nessuna squalifica per l'attaccante della Spal Andrea Petagna.

"Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 11.35, salva successiva rettifica pervenuta alle ore 18.33, del 29 ottobre 2018) in merito alla presunta condotta violenta del calciatore Andrea Petagna (Soc. Spal) nei confronti del calciatore Edoardo Goldaniga (Soc. Frosinone) intorno al 30° del secondo tempo; acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale; letti i chiarimenti forniti dai Direttore di gara con mail in pari data, alle ore 19.51; ritenuto che, in disparte ogni possibile valutazione circa la residua ammissibilità della prova televisiva nel caso di specie, il gesto, seppur oggettivamente antisportivo, non sembra assumere con sufficiente grado di certezza i connotati della condotta violenta, conformemente a quanto apprezzato dal VAR; P.Q.M. delibera, a seguito della segnalazione del Procura federale, di non adottare provvedimento disciplinare nei confronti del calciatore Andrea Petagna (Soc. Spal), ai sensi del richiamato art. 35 punto 1.3 CGS" si legge nella nota diramata martedì pomeriggio.

SPORTAL.IT | 30-10-2018 16:45