Andrea Pinamonti rivela il proprio sogno

"L’ho rivisto tantissime volte, è stato un bel gol". Parola di Andrea Pinamonti, attaccante del Frosinone, che a RMC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà, è tornato sul gol alla Fiorentina e sul momento ella squadra ciociara, che dopo un inizio difficile sta ritrovando maggiore continuità nei risultati. "A inizio anno abbiamo avuto delle difficoltà, ma lo avevamo messo in preventivo essendo una neopromossa con sedici nuovi giocatori – ammette il giocatore – I tifosi ci hanno dato una grande mano. Mister Longo poi ha dimostrato di stare sempre sul pezzo e di lavorare bene anche nei momenti di difficoltà. È molto concentrato sul suo lavoro, era sicuro delle sue convinzioni e ci ha sostenuto anche quando avevamo dei problemi in più".

Ottimo però l’inizio di questa esperienza al Frosinone per Pinamonti, cresciuto nella Primavera dell’Inter, che ammette: "Quando sono arrivato il mio obiettivo era fare il maggior minutaggio possibile. Sono contento per come sta andando. Ho ricevuto anche un messaggio dal presidente Zhang e una chiamata dal direttore Ausilio". E sogna un giorno di giocare con quella maglia, magari accanto a Mauro Icardi: "Con quello che sta facendo Mauro sarebbe un sogno. Ho avuto la fortuna di allenarmi con lui, è grandioso quello che fa. Devo continuare a lavorare perché lui è il numero 9 più forte del mondo". Poi ovviamente l’azzurro della Nazionale, visto che il ct Roberto Mancini sta dimostrando grande apertura verso i giovani: "Ci spero ma adesso non ci penso. Voglio far bene con la Nazionale Under 20, ma sono ovviamente pronto per una chiamata di Mancini".

SPORTAL.IT | 13-11-2018 14:50