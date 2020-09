Andrea Pinamonti verso il ritorno a casa

L’Inter ha individuato in Andrea Pinamonti l’uomo giusto per completare il reparto avanzato. La trattativa per arrivare alla punta che nella scorsa stagione ha vestito la maglia del Genoa sembra già essere a buon punto ed anzi sono pochi i tasselli che mancano perché si possa arrivare alla definitiva fumata bianca.

A fare il punto della situazione è stato l’agente dell’attaccante prodotto del vivaio interista, Mino Raiola che, dopo un incontro con i dirigenti del club nerazzurro, ha svelato come un’intesa tra le società sia di fatto già stata raggiunta: “Ci stiamo parlando. Inter e Genoa hanno già trovato l’accordo, adesso manca quello con noi, che è il più importante. Se cerchiamo una soluzione definitiva? Soluzione definitive nel calcio non esistono, noi cerchiamo la soluzione giusta”.

Raiola ha spiegato come Pinamonti vada considerato un giocatore importante: “Io sto parlando solo con l’Inter e non con altri. Andrea è una delle punte dell’Italia del futuro ed ha avuto anche offerte dell’estero. L’Inter non ci sta facendo un piacere o noi lo stiamo facendo all’Inter, stiamo parlando di un giocatore vero. Se l’ha cercato anche la Juve? Si dice il peccato e non il peccatore”.

Pinamonti, classe 1999, ha esordito tra i professionisti e in Serie A proprio con la maglia dell’Inter e sarebbe un rinforzo utile anche in chiave lista Champions.

Nelle ultime due stagioni ha vestito le maglie di Frosinone e Genoa, realizzando 5 reti in 27 partite di campionato con i giallazzurri e 5 reti in 32 partite con i liguri.



Calciomercato 2020, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT | 16-09-2020 20:10