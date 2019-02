Andrea Pirlo gela Paquetà

L'ex centrocampista del Milan Andrea Pirlo ai microfoni di Sky ha confessato di non essere finora rimasto impressionato dal neo acquisto dei rossoneri, Lucas Paquetà.

"Francamente non mi convince. Può essere un buon giocatore, con discrete qualità, ma forse non ha ancora trovato la forma migliore. Non mi fa impazzire, soprattutto se lo paragonano a Kakà. Certi paragoni mi fanno piangere. Diciamo che Kakà era un’altra cosa". Il brasiliano con la Roma ha però meritato la sufficienza piena, firmando l'assist per il gol di Piatek.

SPORTAL.IT | 05-02-2019 14:45