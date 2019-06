Andrea Pirlo torna alla Juventus: tre offerte da Agnelli

La Juventus rivuole Andrea Pirlo. In attesa di ufficializzare Maurizio Sarri (manca ancora il via libera definitivo del Chelsea), il club bianconero punta ad arricchire il proprio settore tecnico riportando a Torino l'ex metronomo bresciano, protagonista da giocatore sotto la Mole dal 2011 al 2015.

Il presidente Andrea Agnelli, secondo quanto riporta Tuttosport, è pronto a presentare una tripla offerta all'ex centrocampista, ora commentatore Sky. Per Pirlo potrebbero aprirsi tre strade: quella che porta alla panchina dell'Under 23 nel campionato di serie C per iniziare la sua gavetta da allenatore ed "assaggiare" per la prima volta il mestiere del tecnico; la direzione tecnica della Primavera, che grazie alla Youth League gli permetterebbe fin da subito di misurarsi con il palcoscenico europeo; e un ruolo da vice al fianco del tecnico che si siederà sulla panchina della prima squadra nella prossima stagione.

Pirlo si è preso due settimane di tempo per decidere. "Lui è diverso dagli altri: se farà l’allenatore, lo farà ad alti livelli. Non girovagherà nelle serie inferiori. E sono curioso di vederlo", è l'opinione di Giorgio Chiellini.

L'ex regista bresciano sei mesi fa ha iniziato il corso per allenatori a Coverciano dopo aver chiesto alla Juve un nuovo tesseramento per "mere esigenze burocratiche" legate all'iscrizione, ma Agnelli quando ha saputo che l'ex centrocampista iniziava il percorso di studi, ha avuto subito il desiderio di vederlo su una panchina bianconera: un sogno ora possibile dopo la rivoluzione cominciata dall'addio di Massimiliano Allegri.

Pirlo in un'intervista al Daily Mail si è sbilanciato sul migliore allenatore avuto in carriera: "Antonio Conte. Anche al Chelsea ha fatto un buon lavoro. Ha vinto la Premier League e la FA Cup. Poi forse ha avuto un problema con il proprietario. Ma se vedi la storia dei Blues, negli ultimi 10 anni hanno cambiato troppi allenatori. Il problema quindi non sono quest'ultimi, ma il club".

SPORTAL.IT | 06-06-2019 15:13