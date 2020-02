Andrea Seppi subito eliminato a Dallas

Semaforo rosso per Andreas Seppi, l'unico tennista italiano in tabellone nel "The RBC Tennis Championships of Dallas", torneo challenger Atp dotato di un montepremi di 108.320 dollari che si sta disputando sul cemento della città texana, negli Stati Uniti.

Nella notte italiana il 35enne di Caldaro, numero 95 Atp e secondo favorito del seeding, entrato in gara direttamente al secondo turno, si è fatto sorprendere dall'austriaco Jurij Rodionov, 20 anni, numero 362 del ranking mondiale, che si è imposto per 6-3 6-4 in un'ora e 19 minuti di partita.

Seppi adesso parteciperà ai tornei Atp di New York (10-16 febbraio) e Delray Beach (17-23 febbraio).

SPORTAL.IT | 05-02-2020 11:34