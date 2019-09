Andreazzoli: "Abbiamo sprecato troppo"

Grande rammarico in casa Genoa, e in particolare per il tecnico Aurelio Andreazzoli, per la sconfitta esterna contro il Cagliari, con le due reti decisive dei padroni di casa arrivate poco dopo l'illusorio pareggio firmato da Kouamè.

"Ci è mancata la concretezza, nel primo tempo abbiamo prodotto almeno cinque occasioni da gol – ha dichiarato Andreazzoli ai microfoni di Sky Sport -. La prima parte è stata interpretata esattamente come da programma. Nella ripresa abbiamo trovato un pareggio meritato, ma non abbiamo fatto in tempo a esultare perché subito dopo ci siamo fatti un bell’autogol".

A chi gli ha fatto notare un certo parallelismo tra la scorsa stagione (quando Andreazzoli allenava l'Empoli) e questa, il tecnico ha risposto: "Mi dispiace per i ragazzi ma la concretizzare il bel gioco facendo gol non dipende da me, non mi sento di fare confronti con l'anno scorso. I miei giocatori hanno gran voglia di fare, ma stasera non siamo stati bravi a raccogliere. L’autorete è stato solo un bel cross dell’avversario, Zapata l’ha incocciata male".

Sull'impiego di Favilli al posto di Pinamonti, Andreazzoli ha infine dichiarato: "Favilli ha avuto la palla più importante del secondo tempo e l’ha messa fuori, se avesse segnato tutti starebbero a fargli i complimenti".

